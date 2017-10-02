Источник: некоторые игроки «Баварии» тренировались втайне от Анчелотти

Игроки «Баварии» тренировались втайне от бывшего наставника команды Карло Анчелотти, утверждает Кicker.
По данным источника, ещё в прошлом сезоне защитник Филипп Лам и полузащитник Хаби Алонсо сетовали на низкую интенсивность тренировок Анчелотти. Позже проблема обострилась. Лидеры команды Мануэль Нойер, Томас Мюллер и Жером Боатенг пожаловались председателю правления клуба Карл-Хайнцу Румменигге.
Отдельные игроки устраивали дополнительные тренировки, а когда Анчелотти их запретил, они начали тренироваться за пределами базы клуба втайне от тренера.
Карло Анчелотти руководил «Баварией» с лета 2016 года. Под его руководством мюнхенцы выиграли чемпионат Германии сезона-2016/17 и дважды Суперкубок страны.
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