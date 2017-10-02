Роббен: в молодёжной команде моих детей тренируют лучше, чем Анчелотти «Баварию»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен раскритиковал бывшего главного тренера мюнхенцев Карло Анчелотти. 28 сентября итальянский специалист был отправлен в отставку. Роббен заявил, что в молодёжной команде «Баварии» тренируют лучше, чем это делал Анчелотти.
«В молодёжной команде моих сыновей тренируют лучше, чем это делал Анчелотти в «Баварии», — цитирует Роббена журналист ESPN Марк Ловелл в своём «твиттере».
Отметим, что в день отставки Анчелотти полузащитник отказался комментировать работу главного тренера.
Роббен не захотел говорить о составе, который был выбран на матч с «ПСЖ»