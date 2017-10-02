Орлов: «Локомотив» едет на «Сапсане», а «Зенит» — на «Феррари»

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от победы «Локомотива» над «Динамо» (3:0) в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги и сравнил «железнодорожников» с «Зенитом».
«В последнем матче „Локомотива“ хорошо в игру вошёл Эдер. И Фернандеш забил пять мячей в последних встречах. Есть у этой команды и ещё два туза — Чорлука и Ари, которые зимой точно добавятся. Это будет очень мощное точечное усиление. „Железнодорожники“ сейчас на „Сапсане“ поехали, а „Зенит“ едет на „Феррари“, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
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