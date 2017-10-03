Тьям: мой кумир — великий Яя Туре, мы играем в похожей манере

Полузащитник московского «Динамо» Кали Тьям рассказал, что мечтает когда-нибудь оказаться в каталонской «Барселоне», а также назвал полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре своим кумиром в футболе.
«Надеюсь, фанаты мадридского „Реала“ не разозлятся, но я мечтаю играть в „Барселоне“. Каждый, кто знаком со мной, знает, что я люблю играть с мячом. Для меня „Барселона“ — мечта и лучший клуб в мире
Мой кумир — это великий Яя Туре. Я люблю его стиль игры, мы играем в похожей манере", — приводит слова Тьяма интернет-издание Wiwsport.
Тьям: как и любой большой клуб, «Динамо» хочет выиграть чемпионат