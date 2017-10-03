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В. Габулов: по качеству матч с «Краснодаром» был лучшим для «Арсенала» в сезоне

3 октября 2017, вторник. 01:42 Футбол

Голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов дал оценку игре своей команды в последних матчах РФПЛ, подчеркнув, что коллектив надёжнее начал действовать в обороне. Вратарь выделил встречу с «Краснодаром» (1:0), назвав её лучшей игрой команды в текущем сезоне.

«Игра «Арсенала» показывает, что мы стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Но по результатам хотелось бы, конечно, куда большего. Всё равно мы находимся в нижней части таблицы, пусть по игре никому не проиграли, даже превосходили соперников в некоторых играх. Пока, скажем так, не очень убедительные результаты. Качество игры позволяет надеяться на то, что результаты будут намного более позитивными.

По последнему матчу могу сказать, что я доволен нашей игрой в обороне. И с «Динамо» сыграли очень организованно, и с «Уфой», за исключением недоразумения, когда пропустили гол. Боюсь сглазить, но надеюсь, что дальше будет только лучше.

По качеству матч с «Краснодаром» был нашим лучшим в этом сезоне, а по результату — могло быть ещё более убедительно. То, что мы показали в первом тайме, было не на 1:0. Уже в первые 45 минут «Арсенал» должен был заканчивать игру. Во втором тайме всё равно присутствовала нервозность, и соперник даже вдевятером создавал напряжение и имел момент на 90-й минуте. У Феди Смолова был один подходик, но не дали ему ничего сделать. Подкалывать его после игры не стали», — сообщил Габулов в эфире передачи «Футбол России».

Кангва: козырем тульского «Арсенала» в матче с «Краснодаром» была командная игра
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Тула ФК Динамо Москва ФК Краснодар ФК Уфа Владимир Габулов
Новости. Футбол
3 октября 2017, вторник
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