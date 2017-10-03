Видич не позволил Фердинанду расплакаться после победы в ЛЧ: «Рио, не здесь!»

Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд вспомнил события вечера 21 мая 2008 года. На поле стадиона «Лужники» в Москве манкунианцы победили «Челси» в драматичном финале Лиги чемпионов, Фердинанд признался, что сумел сдержать слёзы благодаря своему одноклубнику и партнёру по линии обороны Неманье Видичу.
«После финального свистка сэр Бобби Чарльтон спустился на поле и заговорил со мной об истории клуба, о том, что значит быть капитаном, шагая по ступенькам к трофею Лиги чемпионов. Он произнёс добрые, приятные слова, а затем я увидел свою семью на трибунах, и это просто поразило меня — моя губа начала дрожать, и я немного растрогался.
Я помню, что рядом стоял Видич, который сказал: «Рио, не здесь!». Я ответил: «Да, Вида, извини», и мы начали подниматься за трофеем», — рассказал Фердинанд в эфире BT Sport.