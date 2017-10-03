У «Баварии» возникли сомнения относительно приглашения Томаса Тухеля

Руководство мюнхенской «Баварии» обратилось за советом к спортивному директору дортмундской «Боруссии» Михаэлю Цорку относительно бывшего главного тренера этой команды Томаса Тухеля, сообщает Kicker.
В «Баварии» хотят понять, насколько целесообразным было бы приглашение Тухеля на пост наставника команды вместо отправленного в отставку Карло Анчелотти. У руководства «Баварии» возникли некоторые сомнения, но касаются они не профессиональных, а человеческих качеств Тухеля. Последний покинул «Боруссию» по окончании предыдущего сезона вследствие разногласий с руководством клуба.
Ранее некоторые немецкие СМИ сообщали, что «Бавария» достигла договорённости с Тухелем.
Хаманн считает, что Тухель был бы полезен «Баварии»