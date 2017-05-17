«Байер» заинтересован в услугах Тухеля и предложил ему контракт

Руководство леверкузенского «Байера» заинтересовано в услугах главного тренера дортмундской «Боруссии» Томаса Тухеля, сообщает Rheinischen Post.
Согласно информации источника, «Байер» уже составил контракт для Тухеля и представил ему соглашение на рассмотрение.
В последнее время немецкие СМИ неустанно пишут о более чем вероятном уходе Тухеля с поста наставника «Боруссии». Ранее сообщалось, что между исполнительным директором «Боруссии» Ханс-Йоахимом Ватцке и Тухелем возникла конфликтная ситуация из-за первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако» (2:3). Тухель был недоволен тем, что решение о сроках проведения игры после взрывов около автобуса «Боруссии» было принято без него.
Тухеля может сменить рулевой «Ниццы» Люсьен Фавр, однако швейцарский специалист информацию пока не подтвердил.
Контракт Тухеля с «Боруссией» рассчитан до лета 2018 года.