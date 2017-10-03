Варан: нет проблем, меня могут критиковать за мой стиль игры

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан отметил, что критика в его адрес не выбивает у него почвы под ногами. Французский футболист, в частности, подвергается критике вследствие того, что не слишком агрессивен и редко участвует в атакующих действиях своей команды.
«У меня свой стиль игры. Нет проблем, меня могут критиковать за это. Я стараюсь действовать на поле в соответствии со своими игровыми качествами. Думаю, что в 24 года являюсь более совершенным футболистом, чем в 18 лет. На моей позиции можно говорить о футбольной зрелости приблизительно в 28 лет. Нормально, что я продолжаю прогрессировать», — цитирует Варана AS.
Варан очень доволен, что у него были сложные времена в «Реале»