Гайтан и Гамейро зимой могут покинуть «Атлетико»

Полузащитник Николас Гайтан и нападающий Кевин Гамейро в зимнее трансферное окно могут уйти из стана «Атлетико». Как сообщает AS, это связано с тем, что зимой мадридскую команду пополнят два футболиста — Витоло из «Севильи» и Диего Коста, ушедший из «Челси».
29-летний Гайтан, выступающий за испанскую команду с 2016 года, в текущем сезоне Примеры провёл всего три матча, не отметившись результативными действиями.
30-летний Гамейро, защищающий цвета «Атлетико» также с 2016 года, в нынешнем сезоне сыграл в чемпионате Испании две встречи, ни разу не отличившись.
Гамейро перенёс операцию, из-за которой пропустит старт нового сезона в Примере