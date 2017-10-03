Игроки сборной прошли исследования для изучения их уровня восстановления

Футболисты сборной России сегодня с утра прошли исследования, которые определяют уровень их восстановления после матчей. Об этом сообщил официальный «твиттер» национальной команды. Накануне российская сборная на базе в Новогорске начала подготовительный сбор в преддверии двух товарищеских матчей.
7 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Южной Кореи, матч состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», и эта игра начнётся в 17:00 по московскому времени.
10 октября россияне в Казани встретятся со сборной Ирана. Эта игра пройдёт на «Казань-Арене», её начало запланировано на 19:00 по московскому времени.
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Все игроки, кроме Головина, тренируются в составе сборной России