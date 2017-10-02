Все игроки, кроме Головина, тренируются в составе сборной России

Все футболисты сборной России, за исключением получившего повреждение полузащитника Александра Головина, который также находится в расположении команды, приступили к тренировке, передаёт корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов. Российская сборная сегодня на базе в Новогорске начала подготовительный сбор в преддверии двух товарищеских матчей.
7 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Южной Кореи, матч состоится в Москве, на стадионе «ВЭБ Арена», и эта игра начнётся в 17:00 по московскому времени.
10 октября россияне в Казани встретятся со сборной Ирана. Эта игра пройдёт на «Казань-Арене», её начало запланировано на 19:00 по московскому времени.
Список вызванных игроков сборной России на товарищеские матчи
У Головина частичное повреждение связок правого голеностопного сустава