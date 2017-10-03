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Наставник сборной Перу не намерен применять против Месси персональную опеку

3 октября 2017, вторник. 09:43 Футбол

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира чемпионата мира с национальной командой Аргентины. В связи с этим наставнику перуанцев был задан вопрос о нейтрализации нападающего «альбиселесте» Лионеля Месси.

«Мы обычно не осуществляем персональную опеку соперников. Так что маловероятно, что мы будем играть так против Месси. Конечно, мастерство Месси обсуждению не подлежит. Он вызывает восхищение. Считаю привилегией выступление против команды, в составе которой играют лучшие футболисты мира. Это нечто важное для нашей команды», — приводит слова Гареки Ole.

Матч состоится 6 октября на поле аргентинцев.

Паредес, Ригони и Маммана вызваны в сборную Аргентины на игры с Перу и Эквадором
Источник: Ole Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная Перу - Футбол Лионель Месси
Новости. Футбол
3 октября 2017, вторник
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