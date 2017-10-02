Паредес, Ригони и Маммана вызваны в сборную Аргентины на игры с Перу и Эквадором

Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Хорхе Сампаоли определился с составом команды на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года с командами Перу (6 октября) и Эквадора (11 октября). В список вошли сразу три футболиста «Зенита»: защитник Эммануэль Маммана, хавбек Леандро Паредес и нападающий Эмилиано Ригони.
Фотографию можно посмотреть на странице сборной Аргентины в «Твиттере».
За два тура до окончания отборочного турнира ЧМ-2018 Аргентина имеет в активе 24 очка и занимает пятое место в турнирной таблице.
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