Бышовец: падение в глазах болельщиков и тренеров повлияло на Кокорина

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о том, что нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин вновь начал забивать, а также затронул тему товарищеского матча между Россией и Южной Кореей.
«Я всегда посещаю тренировки, не только сборных команд, но и клубных. О чём разговаривал с Черчесовым? У нас есть широкий круг вопросов и воспоминаний, включая ситуацию во внутреннем чемпионате, игре команд. Разговаривали об игроках, кандидатах в сборную. Речь шла только об оценках и обсуждении, никаких советов не было. Свой опыт работы со сборной Кореи я не вспоминал, может, поговорим об этом завтра или послезавтра, если в этом будет необходимость. На сегодняшний день я могу рассказать только об основных качествах, присущих корейскому футболу: стилевые, человеческие. Думаю, что после просмотра игр соперника будут определяться системы моделирования игры. Матч будет достаточно интересный и, что самое главное, полезный.
С чем связан рост Александра Кокорина как игрока? У него всегда были способности, но реализация зависела от его функциональной и ментальной готовности. В своих мыслях и отношении он наконец-то дорос или даже перерос тот период, который был связан с недостижением целей, поставленных перед ним ранее. Падение в глазах болельщиков и тренеров сыграло свою роль. У Александра хватило разума перестроиться, поэтому сегодня мы видим игрока, отвечающего требованиям сборной. Он стал лидером. Многие игроки переживают подобный период. Тренеры не могут объяснить им смысл игры и смысл жизни. Особенно это происходит в момент перехода молодёжи во взрослый футбол. Очень рад, что сегодня Кокорин реализует свой потенциал. Чувствуется, что человек тренируется осознанно, на самоконтроле. Секрет такой профессиональности скрывается в простых вещах. В быту, например, вовремя ли ты ложишься спать, не нарушаешь ли режима. Соблюдаешь быт – проводишь тренировку на хорошем уровне.
Повлиял ли Манчини на Кокорина? Да. Он вообще отличается своим подходом в подготовке футболистов. Манчини жёстче, чем Спаллетти, хотя они оба итальянцы. Только у того игрока, который будет работать на пределе, есть шанс играть в основном составе у такого тренера», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.
Матч Россия — Южная Корея состоится 7 октября.