Кокорин рассказал, с чем связана его успешная игра в последнее время

Нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кокорин рассказал, что приступил к сбору в составе национальной команды в Новогорске в хорошем настроении.
«Хорошее настроение. Произошли ли какие-то изменения? Переехали в новый корпус. Распорядок и правила прежние. Что могу сказать о воссоединении нашей с Фёдором Смоловым связки? Доволен! Если ещё и выйдем играть вместе, будет ещё лучше! Будем ждать игр, посмотрим. Большое количество игр? Успеваем восстанавливаться.
С чем связана моя успешная игра в последнее время? Дело в соответствии: сильная команда, я играю на своей позиции. С Сергеем Фурсенко у меня отличные отношения. Он с самого начала, не зная меня, сказал, что доверяет и хочет, чтобы я играл в «Зените». Ничего, кроме тёплых слов, не могу сказать", — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.