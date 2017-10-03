Анчелотти: в «Баварии» говорили, что я слишком мягкий и не знаю, как тренировать

Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти, который после отставки планирует взять длительный отпуск, рассказал, что в мюнхенском клубе у него было много врагов.
«Все говорили, что я не знаю, как тренировать, что я слишком мягкий, что подготовка плохая. Они могут говорить всё, что хотят. Я итальянский тренер, для которого молчание – моя добродетель. Так что лучше молчать и думать», — цитирует Анчелотти L’Equipe со ссылкой на Gazzetta dello Sport.
Карло Анчелотти работал с «Баварией» с лета 2016 года. Под его руководством мюнхенцы выиграли чемпионат Германии сезона-2016/17 и дважды — Суперкубок страны.
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