Сборная России U17 уступила Исландии в отборе на юношеский чемпионат Европы

Сборная России U17 проиграла сверстникам из Исландии в отборочном мини-турнире юношеского чемпионата Европы, который проходит в Финляндии. Подопечные Леонида Аблизина уступили со счётом (0:2).
Оба мяча сборная России пропустила в первом тайме. У исландцев дубль в активе Андри Лукаса Гудйонсена. На 25-й минуте нападающий реализовал пенальти, а спустя пять минут забил с игры. Поражение от Исландии лишило россиян шанса выйти в следующий этап турнира.
В первом матче сборная России обыграла Фарерские острова (3:1), но затем уступила Финляндии (0:1).
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