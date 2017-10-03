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Калошин: Заболотный не симулировал, Швец должен был действовать более аккуратно

3 октября 2017, вторник. 20:50 Футбол

Делегат УЕФА Леонид Калошин прокомментировал судейские решения нескольких матчей 12-го тура российской Премьер-Лиги. В частности, эксперт не согласен с мнением главного тренера «Ахмата» Олега Кононова, который считает, что в эпизоде с удалением полузащитника грозненской команды Антона Швеца нападающий «Тосно» Антон Заболотный симулировал.

«На 46-й минуте Швец совершил классическое нарушение правил, выставив руку в лицо сопернику. Это стопроцентная жёлтая карточка. Тренер „Ахмата“ считает, что была симуляция? Я так не считаю. Игрок гостей должен был действовать более аккуратно и помнить, что у него до этого уже была карточка. До этого в двух эпизодах игроки „Тосно“ наработали на предупреждения, и больше всего раздражает как раз непоследовательность арбитров.

«Арсенал» — «Краснодар». На 56-й минуте Каборе получил прямую красную карточку. Все говорят, что был фол, но всех смущает расстояние. Расстояние — всего один из параметров. Да, было далеко до ворот, ну и что? В этом моменте происходит очевидное лишение возможности взятия ворот, несмотря на то в какой части поля был фол. Красная карточка была показана по делу".

«Рубин» — «Амкар». На 9-й минуте Белоруков прихватывал руками футболиста «Рубина» в своей штрафной. Момент дискуссионный. Обратите внимание, что нападающий падает вперёд. Для меня это больше пенальти, чем продолжить игру. Смущает только направление падения игрока казанцев.

«СКА-Хабаровск» – «Ростов». Судье пришлось уворачиваться от удара игрока хозяев. Ему надо было менять позицию, не застаиваться. Конечно, тут несчастный случай, но это небольшая методическая ошибка. Если бы мяч залетел в ворота от судьи, это было бы непросто объяснить и пережить. Хорошо, что так всё закончилось", — заявил Калошин в интервью программе «Свисток».

Эпизод с фолом Швеца на Заболотном можно посмотреть на официальном сайте РФПЛ (с 1:50).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Амкар Арсенал Тула Ахмат СКА-Хабаровск ФК Краснодар ФК Ростов ФК Рубин ФК Тосно Антон Заболотный Антон Швец Футбольное судейство
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3 октября 2017, вторник
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