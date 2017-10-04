Кроос: за один сезон под руководством Гвардиолы я значительно вырос как игрок

Бывший полузащитник «Баварии» Тони Кроос рассказал о совместной работе с экс-тренером мюнхенской команды Хосепом Гвардиолой. Немецкий футболист работал под руководством испанца в сезоне-2013/14, а летом 2014 года ушёл в мадридский «Реал», где играет до сих пор.
«Не стал бы недооценивать мой сезон под руководством Хосепа Гвардиолы, потому что, на мой взгляд, в том году я сделал большой шаг вперёд. Я рассматриваю свою карьеру по этапам: Юпп Хайнкес был самым важным моим тренером на раннем этапе, Гвардиола же видел меня ключевым игроком в своей системе, мой стиль игры идеально ей подходил. В течение того сезона я значительно вырос как футболист», – сказал Кроос в интервью пресс-службе Немецкого футбольного союза.
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