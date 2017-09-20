Экс-игрок «Байера»: Кроос чувствовал себя в «Баварии» недооценённым футболистом

Бывший футболист леверкузенского «Байера» Штефан Райнартц поделился мнением о причинах перехода полузащитника сборной Германии Тони Крооса из мюнхенской «Баварии» в мадридский «Реал». Этот переход состоялся в 2014 году за € 25 млн.
«Бавария» предлагала Кроосу новый контракт, а он между тем знал, сколько получает Марио Гётце. Поэтому Тони потребовал себе такую же зарплату. Румменигге сказал Кроосу, что он не является игроком мирового класса и не может претендовать на большее. Но Кроосу нужно доверие. Он знал, что на самом деле является игроком мирового класса, и это имело решающее значение. Гвардиола сходил с ума, однако против слова Румменигге нельзя было ничего поделать. Кроос – мой друг, и я знаю всю эту историю. Кроос чувствовал себя в «Баварии» недооценённым футболистом», — цитирует Райнартца Bleacher Report.