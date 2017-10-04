Т. Алькантара: у Пике всегда был одинаковый настрой на матчи сборной Испании

Полузащитник сборной Испании Тьяго Алькантара поделился мыслями о ситуации с защитником «Барселоны» и национальной команды Херардом Пике.
1 октября во время референдума о независимости Каталонии от Испании Пике раскритиковал мадридские власти, препятствовавшие проведению голосования. Защитник «Барселоны» проголосовал за отделение региона и призывал жителей Каталонии поступать так же. Позже Пике и защитник «Реала» Серхио Рамос поругались на этой почве. Во время открытой тренировки национальной команды в Мадриде болельщики освистали Херарда.
«Когда я только начинал играть за сборную, у Пике всегда был одинаковый настрой, он всегда был счастлив играть за команду. Мне грустно, что всплывает эта тема, ведь мы пришли говорить о футболе, а не о чьей-то жизни. Жаль, что я не могу чувствовать себя комфортно и говорить о матче с Албанией, что для нас сейчас крайне важно.
Пике уже играл на «Сантьяго Бернабеу» много раз и привык к недружелюбному приёму. Его настрой на игру от этого не меняется. Мне нравится наблюдать за его игрой и играть с ним в одной команде. Надеюсь, мы сможем и дальше играть вместе», — приводит слова Алькантары Sport.es.