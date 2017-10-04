Бускетс: уладить ситуацию с Пике будет очень сложно

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс выразил надежду, что будет защищать цвета национальной команды в течение многих лет, а также высказался о ситуации с защитником Херардом Пике. 1 октября во время референдума о независимости Каталонии от Испании Пике проголосовал за отделение региона и призывал жителей Каталонии поступать так же. Позже Пике и защитник «Реала» Серхио Рамос поругались на этой почве.
«Думаю, что буду выступать за сборную ещё много лет. Команда сейчас переживает очень непростое время. Будет очень сложно уладить ситуацию с Пике.
Никакой специальной встречи по этой ситуации не было. Не знаю, говорили ли Пике и Рамос, но это очень нестандартная ситуация. Что касается Пике, он остаётся таким же, как и раньше. Что касается Рамоса, то он важен для команды во всех смыслах", — приводит слова Бускетса Marca.