Видео. Топ-5 лучших голов 7-го тура чемпионата Германии

Официальный канал Бундеслиги в YouTube представил подборку пяти лучших голов седьмого тура чемпионата Германии.
Пятое место занял нападающий «Майнца» Йосинори Муто и его гол в ворота «Вольфсбурга». На четвёртой позиции — точный удар полузащитника «Шальке» Леона Горецки в игре с «Байером».
Третья позиция — у нападающего дортмундской «Боруссии» Андрея Ярмоленко за гол в ворота «Аугсбурга». На втором месте — гол партнёра Ярмоленко Синдзи Кагавы. Первое место занял точный удар форварда «Айнтрахта» Себастьяна Аллера в матче со «Штутгартом».
Если у вас не отображается видозапись, её можно посмотреть на канале Бундеслиги в YouTube.