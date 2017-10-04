Менотти: в Аргентине сейчас никто не сознаёт, насколько силён Месси

Бывший главный тренер сборной Аргентины Сесар Луис Менотти верит, что нападающий команды Лионель Месси поможет ей завоевать путёвку в финальную стадию чемпионата мира. Чемпион мира 1978 года подчеркнул, что футболист «Барселоны» в данный момент впечатляет своей игрой.
«В матче с «Лас-Пальмасом» Месси показал поражающую воображение игру, несмотря на то, что сложно играть на стадионе без зрителей. Если бы Месси не было в сборной Аргентины, предстоящие матчи с национальными командами Перу и Эквадора беспокоили бы меня намного больше. В Аргентине сейчас никто не сознаёт, насколько силён Месси. Лео сейчас 30 лет, и уже 12 лет, как он является звездой мирового уровня. Я верю, что в этот решающий момент Месси, как всегда, нам поможет», — цитирует Менотти испанское интернет-издание Sport.
Аргентинцы по итогам 16 туров набрали 24 очка и занимают 5-е место в турнирной таблице. 6 октября «альбиселесте» встретятся на своём поле со сборной Перу, а 11 октября сыграют на выезде с национальной командой Эквадора.