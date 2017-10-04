Моуринью заинтересовался Горецкой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью проявляет интерес к полузащитнику «Шальке-04» Леону Горецке, сообщает Manchester Evening News.
Согласно информации источника, португальский специалист рассматривает немецкого футболиста в качестве замены 36-летнему хавбеку манкунианцев Майклу Кэррику. Контракты обоих футболистов со своими клубами заканчиваются по окончании следующего сезона.
Ранее сообщалось, что член трансферной комиссии «Барселоны» Ариедо Брайда следил за игрой Горецки во встрече «Шальке-04» и «Байера» в матче седьмого тура Бундеслиги в Гельзенкирхене (1:1).
Глава скаутской службы «Барселоны» Брайда просмотрел в деле Горецку