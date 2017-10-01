Глава скаутской службы «Барселоны» Брайда просмотрел в деле Горецку

Глава трансферной комиссии «Барселоны» Арьедо Брайда посетил встречу «Шальке-04» и «Байера» в матче седьмого тура Бундеслиги в Гельзенкирхене. Функционер следил за игрой полузащитника хозяев Леона Горецки, срок действия контракта которого истекает летом 2018 года. Горецка забил гол в первом тайме, но в итоге его команда довольствовалась лишь ничьей — 1:1.
«Горецка — очень хороший игрок, но говорить о его переходе в «Барселону» преждевременно», — приводит комментарий гостя из Каталонии немецкое издание Bild.
«Шальке» и «Байер» не выявили победителя