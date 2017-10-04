Ляказетт верит, что сборная Франции может выиграть чемпионат мира в России

Нападающий «Арсенала» и сборной Франции Александр Ляказетт верит, что его национальная команда может выиграть чемпионат мира 2018 года, который летом пройдёт в России. Об этом Ляказетт рассказал в интервью RMC.
«Да, я думаю, мы можем сделать это. Если всё будет хорошо, Франция способна пройти длинный путь. Сейчас в сборной смесь поколений. Некоторые играли на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году, другие на Евро-2016. Есть молодые, очень талантливые футболисты.
Не мне определять заявку на чемпионат мира, но если я буду хорошо играть за клуб, то у меня будет шанс сыграть на турнире, ведь тренер хочет сохранить костяк сборной», — заключил Ляказетт.
За два тура до конца группового квалификационного турнира ЧМ-2018 сборная Франции, набрав 17 очков, занимает в группе А первое место. Таблица доступна на «Чемпионате».