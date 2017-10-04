Мутко: Акинфеев — лучший вратарь России, а вся эта статистика — ерунда

Президент РФС Виталий Мутко отвечая на вопрос о том, будут ли давить на вратаря сборной России Игоря Акинфеева в товарищеском матче с Южной Кореей воспоминания о встрече с южнокорейцами на ЧМ-2014 (россияне сыграли вничью (1:1), а Акинфеев допустил ошибку. — Прим. «Чемпионата»), отметил, что Акинфеев — лучший вратарь страны, а статистика – это ерунда.
«Забудьте. Игорь — профессиональный человек, лучший вратарь страны. Вся эта статистика — ерунда. Это один из серьёзнейших спортсменов в стране в целом. Человек к своей профессии относится очень ответственно. Я думаю, что никаких проблем у него не будет», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Матч Россия — Южная Корея состоится 7 октября на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — 17:00 мск.
Интервью Виталия Мутко также можно посмотреть на «Чемпионате».