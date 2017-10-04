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Два российских игрока — в списке 60 молодых талантов мира по версии The Guardian

4 октября 2017, среда. 13:46 Футбол

Два российских футболиста вошли в список 60 молодых талантов мира 2000 года рождения по версии The Guardian. Речь идёт о защитнике «Краснодара» Илье Мартынове и полузащитнике «Чертаново» Кирилле Колесниченко.

Колесниченко стал самым молодым россиянином, который подписал контракт с профессиональным клубом, когда ему исполнилось 15 лет. Источник сравнил полузащитника с игроком дортмундской «Боруссии» Андреем Ярмоленко, отметив, что Кирилл может сыграть на обоих флангах полузащиты.

Что касается Мартынова, его характеризуют как хладнокровного защитника, способного организовать оборону и руководить ей. Мартынов стал самым молодым игроком «Краснодара», в 16 лет привлечённый к играм за молодёжную команду. В будущем, по мнению издания, Мартынов может стать одним из лучших защитников в России.

В список 60 талантливых футболистов планеты входят такие игроки, как Винисиус Жуниор, который принадлежит «Реалу», но на правах аренды выступает за «Фламенго», и Мойзе Кин из «Ювентуса», отданный в аренду «Вероне».

Среди мировых талантов представлены игроки таких клубов, как «Манчестер Сити», «Рома», «Интер», «Аякс», «Челси», дортмундская «Боруссия», «ПСЖ», «Бавария», «Лион», «Милан», «Лацио», «Барселона», «Ливерпуль».

С полным списком можно ознакомиться на сайте The Guardian.

Источник: The Guardian Сообщить об ошибке
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ФК Краснодар
Новости. Футбол
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