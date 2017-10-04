Оздоев: установка Черчесова на матч с Южной Кореей — нужно выиграть

Полузащитник «Рубина» и сборной России Магомед Оздоев рассказал, какую установку дал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов на товарищеский матч со сборной Южной Кореи. Встреча состоится 7 октября.
«Мы с первого дня начали готовиться к матчу с Южной Кореей. Тактического разбора не было, но в ближайшие дни тренерский штаб расскажет, как действовать против этого соперника. Как всегда – нужно выиграть. Никаких других установок», — передаёт слова Оздоева корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Матч Россия — Южная Корея пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 17:00 мск.
Видео интервью Магомеда Оздоева также можно посмотреть на «Чемпионате».
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