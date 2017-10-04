Валуев – об увеличении пенсий вместо проведения ЧМ: съели бы эти пенсии, и всё

Депутат Государственной думы Николай Валуев поделился мнением о том, что вместо чемпионата мира по футболу, который летом 2018 года пройдёт в России, предпочтительнее повысить пенсии. В России прошла зимняя Олимпиада, впереди мировое первенство, но Валуев считает, что страна не много на себя взвалила, несмотря на кризис.
«В России именно благодаря этим событиям изменилось отношение к спорту. Что касается пенсий, ну и съели бы эти пенсии, вот и всё. На сколько бы их хватило? Все эти мнения вокруг… Даже комментировать не хочу», — цитирует Валуева «Спорт день за днём».
Финальный раунд чемпионата мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Базы ЧМ-2018 в Екатеринбурге будут переданы детско-юношеским спортивным школам