100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Валуев – об увеличении пенсий вместо проведения ЧМ: съели бы эти пенсии, и всё

4 октября 2017, среда. 14:01 Футбол

Депутат Государственной думы Николай Валуев поделился мнением о том, что вместо чемпионата мира по футболу, который летом 2018 года пройдёт в России, предпочтительнее повысить пенсии. В России прошла зимняя Олимпиада, впереди мировое первенство, но Валуев считает, что страна не много на себя взвалила, несмотря на кризис.

«В России именно благодаря этим событиям изменилось отношение к спорту. Что касается пенсий, ну и съели бы эти пенсии, вот и всё. На сколько бы их хватило? Все эти мнения вокруг… Даже комментировать не хочу», — цитирует Валуева «Спорт день за днём».

Финальный раунд чемпионата мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Базы ЧМ-2018 в Екатеринбурге будут переданы детско-юношеским спортивным школам
Источник: Спорт день за днём Сообщить об ошибке
Теги
Николай Валуев ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
4 октября 2017, среда
14:22 СМИ: колумбийский певец Малума запишет официальный гимн ЧМ-2018
14:01 Валуев – об увеличении пенсий вместо проведения ЧМ: съели бы эти пенсии, и всё
13:57 Оздоев: установка Черчесова на матч с Южной Кореей — нужно выиграть
12:52 Мутко: Акинфеев — лучший вратарь России, а вся эта статистика — ерунда
12:38 Мутко — о лимите: пытаюсь объяснить Путину, что должна быть конкурентная среда
11:46 Жирков из-за температуры пропустил тренировку сборной России
11:36 Головин в преддверии матча Россия — Южная Корея тренировался индивидуально
11:25 Мутко посетил тренировку сборной России
11:21 Базы ЧМ-2018 в Екатеринбурге будут переданы детско-юношеским спортивным школам
11:03 Ляказетт верит, что сборная Франции может выиграть чемпионат мира в России
10:49 Стоунс: сборная Англии может играть так же, как «Манчестер Сити»
09:59 Защитник сборной Перу Трауко: мне всё равно, сыграет Месси на ЧМ-2018 или нет
04:40 Наставник сборной Косово: Украина — самая физически сильная команда после Италии
03:42 Касемиро станет 12-м капитаном сборной Бразилии за последние 16 месяцев
01:17 Т. Алькантара: у Пике всегда был одинаковый настрой на матчи сборной Испании
00:45 Кузяев: Черчесов — специалист большого масштаба, он по праву тренирует сборную
3 октября 2017, вторник
23:00 Фурсенко — о Кокорине: рад, что сборная усилилась одним из лучших игроков Европы
22:30 Сборная Перу поедет в Аргентину со своей водой, так как опасается отравления
21:06 Арбитр Карасёв: внутри всё кипит, очень надеемся попасть на ЧМ-2018
20:23 Левченко: сколько лет Марлос в Украине и где его базовое знание языка?
19:56 Глава RFEF: Пике не покинет расположение сборной Испании
18:37 Сборная России в ноябре может провести матч с Испанией на стадионе «Спартака»
18:21 Штаб-квартира ФИФА во время ЧМ будет находиться в Москве в гостинице «Украина»
18:03 Глава Минспорта пообещал сдачу в срок всех стадионов к ЧМ-2018
17:55 Путин — Фурсенко: истинно русская игра — футбол, 8 иностранцев играют за «Зенит»
17:50 Путин рассказал, чего болельщики ждут от футболистов сборной России на ЧМ-2018
17:49 Оргкомитет ЧМ-2018 работает с ФИФА по увеличению числа билетов 4-й категории
17:37 В Татарстане к ЧМ-2018 закупят мельдоний
17:37 Пароло: выход на чемпионат мира 2018 года — это долг сборной Италии
17:35 Путин поручил обеспечить максимальное количество недорогих билетов на ЧМ-2018
17:16 Лопетеги: сборная Испании нуждается в поддержке болельщиков в матче с Албанией
16:53 Бутко из-за травмы покинул расположение сборной Украины
15:00 Самые стильные вратари России и визит Бышовца – в фотообзоре тренировки сборной
14:37 Бышовец: падение в глазах болельщиков и тренеров повлияло на Кокорина
14:08 Пике и Рамос поругались из-за референдума о независимости Каталонии
13:25 Джикия: Бышовец поможет сборной России разобраться в тонкостях игры корейцев
13:18 Кокорин: история с шампанским? Это произошло на отдыхе, не надо об этом забывать
12:03 Бэйл не поможет сборной Уэльса в матчах с Грузией и Ирландией
11:27 Головин тренируется в зале, все остальные в общей группе сборной России
11:16 ФИФА не видит рисков для срыва сроков сдачи стадиона «Волгоград Арена»
05:09 РФС представил видео о начале подготовки сборной России к ближайшим матчам
03:41 Калинич не поможет сборной Хорватии в заключительных матчах квалификации ЧМ-2018
02:53 Получивший повреждение на тренировке Лукаку избежал перелома лодыжки
02:31 Марлос: как дебютант сборной, я спою песню на украинском языке
01:35 Рыбусь: слышал об избиении фанатами игроков «Легии», я в шоке
Все новости RSS
Партнерский контент