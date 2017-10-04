Пике: если Испания выиграет ЧМ благодаря моему голу, все будут счастливы

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Херард Пике, говоря о своих политических взглядах, отметил, что, если его гол на чемпионате мира 2018 года принесёт сборной титул, все будут счастливы. Испанский футболист подвергся критике на родине за то, что проголосовал за независимость Каталонии.
«Я понимаю, что мои товарищи по команде устали от свиста, от всех пресс-конференций из-за моего положения. Поэтому я хотел уйти их сборной.
Но я желаю национальной команде только лучшего. Планировал играть в сборной и после чемпионата мира в России. Если Испания выиграет чемпионат мира благодаря моему голу, я надеюсь, все будут счастливы», — цитирует Пике пресс-служба сборной Испании.
Пике: много лжи и разговоров обо мне и Рамосе, мы близки и очень хорошо ладим