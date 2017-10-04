Гончаренко оштрафован на 30 тыс. рублей за выбегание на поле в матче с «Уфой»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оштрафован за выбегание на поле в матче 12-го тура РФПЛ с «Уфой» (0:0). Об этом после заседания КДК рассказал глава комитета Артур Григорьянц. Наказанию также подверглось «Динамо» по итогам матча с «Локомотивом» (0:3).
«По матчу ЦСКА — «Уфа», главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко неоднократно покидал техническую зоны без разрешения главного арбитра, а также выбежал на поле. За это он оштрафован на 30 тыс. рублей. Также ЦСКА оштрафован на 20 тыс. рублей, за то, что главный тренер выбежал на поле.
По матчу «Локомотив» — «Динамо», болельщики «Динамо» использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 10 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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