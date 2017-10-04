«Севилья» не знает, как будут реализовываться билеты на матч ЛЧ со «Спартаком»

«Севилья» пока не знает, как будут реализовываться билеты на матч Лиги чемпионов со «Спартаком», который состоится 1 ноября в Испании.
«Клубу ещё предстоит принять решение по тому, что сделать в данной ситуации», — сообщили в пресс-службе «Севильи» корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
Когда в социальных сетях начали появляться сообщения, что болельщики с российским паспортом не могут приобрести билет на матч, пресс-служба сообщила, что билетная программа будет утверждена не ранее чем за две недели до матча.
УЕФА сообщил, что запретит болельщикам «Спартака» находиться в любой части стадиона во время выездного матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей». Эта встреча состоится 1 ноября.
УЕФА: наша цель — не допустить болельщиков «Спартака» на матч в Севилье