А. Егоров: пенальти в матче ЦСКА – «Уфа» вообще никаких сомнений не вызывает

Бывший арбитр Александр Егоров прокомментировал работу Сергея Лапочкина в матче 12-го тура РФПЛ ЦСКА – «Уфа» (0:0). Лапочкин назначил пенальти в ворота гостей на 89-й минуте встречи, однако ЦСКА не смог его реализовать. После игры генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов назвал решение арбитра ошибкой.
«Момент сложный. Но к окончанию игры Сергей сохранил полную концентрацию. Когда я смотрел этот момент по телевизору, было непонятно, почему судья не показал красную карточку игроку. К счастью, есть ещё повтор с точки обзора рефери: там видно, что защитник бьёт нападающему по ноге. На мой взгляд, Лапочкин грамотно и квалифицированно разобрался в ситуации. Пенальти вообще никаких сомнений не вызывает.
Этот эпизод на комиссию в итоге не выносился, так как для департамента судейства он очевиден, а официальных жалоб со стороны клубов и лиги не было.
А что касается высказываний гендиректора «Уфы» — надо делать скидку на эмоции сразу после матча. Думаю, Газизов посмотрел момент в повторе, и вопросы у него отпали», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.