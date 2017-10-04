Джилардино: не считаю, что переход в Серию В — шаг назад или поражение

Бывший нападающий сборной Италии Альберто Джилардино, который накануне подписал контракт с ФК «Специя», поделился впечатлениями от перехода в клуб Серии В.
«Очень рад быть здесь. Благодарю „Специю“, потому что они ждали моего решения. Не считаю, что это шаг назад или поражение, поскольку очень хочу проявить себя.
Серия B — трудный турнир, тут нужно много работать и выкладываться. Мы сможем подумать о других задачах только после того, как обезопасим себя от вылета", — сказал 35-летний игрок в эфире Mediaset Premium.
«Специя» после 7 туров занимает 12-е место в турнирной таблице Серии B.