«Лестер» подтвердил проигрыш апелляции на отказ зарегистрировать Адриена Силву

Комитет по статусу игроков ФИФА отклонил апелляцию «Лестер Сити» на решение международной федерации отказаться принять документы, поданные «лисами» для регистрации новичка Адриена Силвы, информирует пресс-служба клуба.
Клуб не сможет завершить регистрацию перехода игрока из «Спортинга». В результате он не сможет играть за «лис» до января, когда трансферное окно — и связанный с ним период регистрации — снова откроется.
В последний день летнего трансферного окна «Лестер» на 14 секунд опоздал с регистрацией Силвы, о переходе которого удалось договориться с лиссабонским «Спортингом». ФИФА из-за небольшого опоздания отказалась принять от английского и португальского клубов необходимые документы для регистрации игрока, и после многочисленных совещаний руководство «Лестера» приняло решение направить в ФИФА апелляцию.