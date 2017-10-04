Отец А. Силвы: не разрешить трансфер из-за опоздания на 14 секунд – глупо

Мануэл Силва, отец полузащитника лиссабонского «Спортинга» Адриена Силвы, прокомментировал решение ФИФА отклонить апелляцию «Лестер Сити» о принятии документов на трансфер игрока.
В последний день летнего трансферного окна, 31 августа, «Лестер» на 14 секунд опоздал с регистрацией Силвы, о переходе которого удалось договориться со «Спортингом». ФИФА из-за небольшого опоздания отказалась принять от английского и португальского клубов необходимые документы для регистрации игрока. Руководство «Лестера» приняло решение направить в ФИФА апелляцию, однако сегодня, 4 октября, стало известно, что она была отклонена.
«Мы должны принять это решение. Оно останется на совести людей, которые его принимали. Это совершенно несправедливая ситуация. Большое разочарование из-за каких-то 14 секунд. Но что теперь поделаешь? Адриену нужно работать и готовится к моменту, когда откроется зимнее трансферное окно.
В ФИФА больше беспокоятся о прибыли, чем о футболистах. Если бы речь шла хотя бы о пяти минутах, мы были бы не правы, но 14 секунд… Это совершенно ненормально и глупо», – цитирует Мануэла A Bola.