Рабио: Неймар не ставит себя выше остальных игроков в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабио выразил мнение, что между нападающими Эдинсоном Кавани и новичком клуба Неймаром больше не должно возникнуть спора по поводу того, кто из них должен исполнять пенальти, а также поделился впечатлениями от знакомства с бразильским игроком, который перешёл в команду прошлым летом.
«По поводу исполнения пенальти говорил с Мбаппе, и он пошутил: «Если это проблема, пенальти могу бить я». Эта ситуация между Кавани и Неймаром произошла в связи с тем, что последний только перешёл в команду. К матчу с «Бордо» вопрос был решён. Тренер перед матчем объявил команде, что, в случае назначения пенальти в ворота соперника, исполнять 11-метровый должен Неймар. Возможно, в следующих матчах пенальти будет исполнять другой.
Неймар не ставит себя выше остальных в команде. Нет такого, чтобы он говорил, что не хочет отдавать кому-то пас или не хочет чего-то делать на поле. Напротив, он старается сплотить команду. Неймар является лидером и хорошим парнем», — цитирует Рабио RMC.