Крыховяк: Эмери говорил, что в «ПСЖ» я должен был играть как Бускетс

Бывший полузащитник «ПСЖ» Гжегож Крыховяк, который прошлым летом перешёл в «Вест Бромвич», поделился мнением о том, почему не смог закрепиться в стане парижан под руководством Унаи Эмери.
«Что со мной произошло во Франции? Я много раз разговаривал с Эмери. Он сказал мне, что я не вписываюсь в команду. Это удивило меня, потому что тренер меня хорошо знал. А теперь я сконцентрирован на выступлениях в «Вест Бромвиче». Что касается того, разочаровался ли я в Эмери, то сказал ему всё, что думаю, в его офисе. Не буду говорить об этом СМИ.
Я хорошо себя чувствовал в Париже. Атмосфера в команде была безупречной, в раздевалке у меня не было никаких проблем. Понимаю, почему Эмери сказал обо мне, что я не прогрессировал в «ПСЖ». Однако невозможно в кратчайшие сроки перестроить свою игру. Эмери говорил, что на своей позиции я должен играть как Серхио Бускетс. Я понимал, что не мог выполнять поставленные им задачи на позиции опорного полузащитника», — цитирует Крыховяка Przeglad Sportowy.