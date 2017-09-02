Билич не захотел видеть в «Вест Хэме» Саншеша и Крыховяка

Совладелец «Вест Хэма» Дэвид Салливан рассказал, что в летнее трансферное окно главный тренер «молотобойцев» Славен Билич не захотел видеть в команде полузащитников Ренату Саншеша и Гжегожа Крыховяка. Португалец был арендован «Суонси Сити» у «Баварии», а поляка у «ПСЖ» взял в аренду «Вест Бромвич Альбион».
«Крыховяк и Санчеш были предложены тренеру до их перехода в другие клубы, но он сказал нам, что доволен имеющимся составом. Руководство поддерживает Славена, и он считает, что у него есть инструменты, чтобы исправить ситуацию после разочаровывающего начала сезона», — цитирует Салливана Sky Sports.
Руководители «Вест Хэма» рассматривают возможность увольнения Билича