Черчесов: сегодняшняя тренировка стала особенной — ребята были эмоциональнее

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от встречи с детьми перед сегодняшней тренировкой национальной командой. Сегодня футболисты сборной России вручили подарки детям с ограниченными возможностями здоровья, занимающимся по программе «Лыжи мечты», расписались на футболках и поиграли с ними в футбол.
«Порой сидишь в кабинете, углубляешься в свою работу и не замечаешь, что вокруг. Подобные акции заставляют нас посмотреть на жизнь иначе. Детям я бы пожелал не терять оптимизма, быстрее вставать на ноги — и в прямом, и в переносном смысле — и не забывать болеть за нас. Сегодняшняя тренировка стала особенной не по содержанию, а по эмоциям — ребята были немного эмоциональнее, чем обычно. Я меньше чуть включал рычаги! Вы сами видели, что футболисты положительно восприняли эту акцию. Все же понимают, что это жизнь. Несмотря на дождь, все вышли и с удовольствием пообщались с ребятами. Я даже поиграл с детьми, передавал им мяч. Кстати, у них хорошо получалось. Не поддавался — это исключено», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.