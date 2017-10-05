Хайнкес подтвердил, что получил предложение от «Баварии»

Бывший главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес подтвердил, что получил предложение возглавить мюнхенский клуб. Об этом 72-летний специалист рассказал в интервью RP Online.
«Ясности пока нет. Мне нужно сначала проанализировать всё это. Прошло четыре с половиной года с тех пор, как я покинул «Баварию», футбол изменился», — сказал Хайнкес.
Немецкий специалист рассказал, что встречался с президентом «Баварии» Ули Хёнессом, председателем правления Карл-Хайнцем Румменигге и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем. В ходе беседы Хайнкесу предложили возглавить команду до лета 2018 года.
Источник: главным тренером «Баварии» до конца сезона будет Хайнкес