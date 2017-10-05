Левандовски стал лучшим бомбардиром в истории сборной Польши

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оформил дубль за сборную Польши в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Армении.
29-летний форвард отличился за национальную команду в 49-й раз и стал лучшим бомбардиром в её истории.
Предыдущий рекорд принадлежал Влодзимежу Любаньскому, который забил за сборную Польши 48 голов.
Левандовски дебютировал в национальной команде в 2009 году и провёл в её составе 90 матчей.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Армения — Польша.