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Чемпион мира-2006, искавший клуб с помощью LinkedIn, будет играть на Мальте

5 октября 2017, четверг. 23:03 Футбол

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Кристиан Дзаккардо продолжит карьеру на Мальте.

35-летний футболист, чьим последним клубом была итальянская «Виченца», на правах свободного агента пополнил состав клуба «Хамрун Спартанс».

В июле сообщалось, что Дзаккардо ищет новое место работы с помощью социальной сети LinkedIn.

Защитник, в чьём активе 18 матчей и один гол за «скуадра адзурра», ранее выступал за «Палермо», «Парму», «Болонью», «Карпи», «Вольфсбург» и «Милан».

Посмотреть фотографию можно на странице клуба в «Фейсбуке».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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5 октября 2017, четверг
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