Чемпион мира-2006, искавший клуб с помощью LinkedIn, будет играть на Мальте

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Кристиан Дзаккардо продолжит карьеру на Мальте.
35-летний футболист, чьим последним клубом была итальянская «Виченца», на правах свободного агента пополнил состав клуба «Хамрун Спартанс».
В июле сообщалось, что Дзаккардо ищет новое место работы с помощью социальной сети LinkedIn.
Защитник, в чьём активе 18 матчей и один гол за «скуадра адзурра», ранее выступал за «Палермо», «Парму», «Болонью», «Карпи», «Вольфсбург» и «Милан».
Посмотреть фотографию можно на странице клуба в «Фейсбуке».