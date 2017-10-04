«Звезда-2005» обыграла «Монпелье» в первом матче 1/16 финала женской ЛЧ

В первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов среди женских команд французский «Монпелье» принимал на своём поле российский клуб «Звезда-2005». Встреча завершилась победой пермской команды со счётом 1:0.
Единственный гол в этой встрече провела в собственные ворота защитник французской команды Линда Сембрант на 64-й минуте.
Ответный матч «Звезда-2005» и «Монпелье» проведут в России 11 ноября.
Футбол. Женщины
Лига чемпионов, 1/16 финала. 1-й матч
«Монпелье» (Франция) — «Звезда-2005» (Россия) — 0:1 (0:0)
Гол: Сембрант, 64 (0:1, автогол).