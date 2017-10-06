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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Флетчер: Шотландия только на полпути в Россию — впереди игра со Словенией

6 октября 2017, пятница. 03:20 Футбол

Полузащитник сборной Шотландии Даррен Флетчер прокомментировал победу над командой Словакии (1:0) в матче отбора ЧМ-2018. После 9 туров шотландцы набрали 17 очков и занимают второе место в группе F. В заключительном туре Шотландия сыграет с командой Словении.

«Если вы продолжаете создавать шансы до конца, то знаете, что рано или поздно забьёте. У нас были шансы, и мы продолжали верить. Мы были терпеливы. Когда противник защищается вдесятером, надо их обыгрывать. Мы продолжали гнуть свою линию и добились результата.

Сегодня мы выполнили первую часть задачи. Все в восторге и взволнованы, но мы только на полпути в Россию. Теперь нас ждёт матч со Словенией в воскресенье", — приводит слова Флетчера ESPN.

Сборная Англии обыграла Словению и досрочно обеспечила себе путёвку на ЧМ-2018
Источник: ESPN FC Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Словакии — Футбол Сборная Словении - Футбол Сборная Шотландии - Футбол Даррен Флетчер
Новости. Чемпионат мира 2018
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