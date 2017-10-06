Флетчер: Шотландия только на полпути в Россию — впереди игра со Словенией

Полузащитник сборной Шотландии Даррен Флетчер прокомментировал победу над командой Словакии (1:0) в матче отбора ЧМ-2018. После 9 туров шотландцы набрали 17 очков и занимают второе место в группе F. В заключительном туре Шотландия сыграет с командой Словении.
«Если вы продолжаете создавать шансы до конца, то знаете, что рано или поздно забьёте. У нас были шансы, и мы продолжали верить. Мы были терпеливы. Когда противник защищается вдесятером, надо их обыгрывать. Мы продолжали гнуть свою линию и добились результата.
Сегодня мы выполнили первую часть задачи. Все в восторге и взволнованы, но мы только на полпути в Россию. Теперь нас ждёт матч со Словенией в воскресенье", — приводит слова Флетчера ESPN.
Сборная Англии обыграла Словению и досрочно обеспечила себе путёвку на ЧМ-2018