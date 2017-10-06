Аргентина не смогла забить Перу и опустилась на 6-е место в отборочной группе ЧМ

Сборная Аргентины не смогла обыграть команду Перу в отборочном матче чемпионата мира 2018 года. Встреча состоялась на стадионе «Альберто Армандо» в Буэнос-Айресе и завершилась со счётом 0:0. Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони провёл на поле весь второй тайм.
В активе аргентинцев и перуанцев стало по 25 очков. Команды делят 5-6 места в турнирной таблице отборочного турнира, однако Перу опережает Аргентину по дополнительным показателям.
В финальную стадию чемпионата мира — 2018 от Южной Америки напрямую попадут четыре лучшие сборные, а команда, занявшая пятое место, сыграет стыковые матчи с представителем Океании.
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