Парагвай вырвал победу у Колумбии и сохранил шансы попасть на ЧМ-2018

Сборная Парагвая добыла победу над командой Колумбии в матче 17-го тура отборочного цикла чемпионата мира 2018 года. Встреча состоялась на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» в Барранкилье и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 79-й минуте Радамель Фалькао открыл счёт в матче, выведя Колумбию вперёд. На 89-й минуте Оскар Кардосо забил ответный гол за Парагвай. Победу гостям принёс точный удар Антонио Санабрии на второй компенсированной минуте.
Благодаря этой победе Парагвай набрал 24 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице отборочного цикла, сохраняя шансы попасть в финальную стадию. Колумбия (26 очков) делит 3-4 места с Чили.
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